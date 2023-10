Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός Ντένκοφ θα φιλοξενήσει τριμερή συνάντηση με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Ρουμανίας Κόσμος 18:15, 06.10.2023 linkedin

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ θα φιλοξενήσει στις 9 Οκτωβρίου τριμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ομόλογό του της Ρουμανίας Ιον-Μαρσέλ Τσολάκου