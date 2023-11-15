Οικιακή βοηθός καταγγέλλει τον Νεϊμάρ για αδήλωτη εργασία

Νέοι μπελάδες για τον Νεϊμάρ. Πρώην οικιακή βοηθός κατήγγειλε τον Βραζιλιάνο σταρ και διεκδικεί 368.000 ευρώ για αδήλωτη εργασία δύο χρόνων απειλώντας ότι θα πάει την υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο.

Αυτό αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», σημειώνοντας ότι ο διάσημος Βραζιλιάνος κατηγορείται ότι είχε την οικιακή βοηθό στο σπίτι του στο Παρίσι για σχεδόν δύο χρόνια (από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022) χωρίς να την έχει δηλώσει και να την αποζημιώνει κανονικά.

Η 35χρονη γυναίκα, Βραζιλιάνα χωρίς χαρτιά, ισχυρίζεται ότι ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν (2017-2023) την απασχόλησε παράνομα και τώρα απειλεί να πάει το θέμα στα δικαστήρια.

«Έγκυος στο τέταρτο παιδί της, αναγκάστηκε να εργαστεί μέχρι 15 μέρες πριν γεννήσει και μετά δεν επέστρεψε στη δουλειά της», αναφέρει η εφημερίδα, σημειώνοντας ότι κατηγορεί τον Νεϊμάρ για «κολασμένο ρυθμό δουλειάς, μη πληρωμή υπερωριών, απουσία άδειας μετ' αποδοχών και ιατρική παρακολούθηση».

