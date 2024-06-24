Η Ρωσία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μετά από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες Κυριακή με τουλάχιστον 19 νεκρούς και 25 τραυματίες σε ταυτόχρονες επιθέσεις που σημειώθηκαν στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, στην περιοχή του Νταγκεστάν, με στόχο μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα αστυνομικό τμήμα.

Η επίθεση είναι η δεύτερη που σημειώνεται τους τελευταίους τρεις μήνες. Τον περασμένο Μάρτιο 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την ένοπλη επίθεση στο Crocus City Hall την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Το γεγονός πως έγιναν στόχοι χριστιανικοί και εβραϊκοί τόπους λατρείας πυροδότησε νέους φόβους ότι η Ρωσία μπορεί να αντιμετωπίζει μια νέα ισλαμιστική απειλή.

Η «έκρηξη» αυτή βίας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες έρχεται καθώς οι εθνικές εντάσεις που σιγοβράζουν επανεμφανίζονται και επιδεινώνονται τόσο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία όσο και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Τι συνέβη στο Νταγκεστάν;

Δεκαεννιά άτομα έχασαν τη ζωή τους εκ των οποίων 4 πολίτες, σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν στον ρωσικό Καύκασο, και 5 δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία και είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας, πέντε άτομα «εξουδετερώθηκαν», προσθέτει. Αυτοί «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη την ώρα που οι τοπικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους εμπνευστές αυτής της επίθεσης.

Ένοπλοι με αυτόματα όπλα εισέβαλαν σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία και μια συναγωγή στην αρχαία πόλη Ντέρμπεντ το βράδυ της Κυριακής, βάζοντας φωτιά στην εκκλησία και σκοτώνοντας τον 66χρονο ιερέα, Νικολάι Κοτέλνικοφ. Οι τρομοκράτες που εισέβαλαν στην εκκλησία έκοψαν τον λαιμό του άτυχου ιερωμένου, με τους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα βάναυση δολοφονία.

Ταυτόχρονα, στην πόλη Μαχατσκάλα, πυροβολισμοί ξέσπασαν γύρω από τον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Πλάνα έδειξαν κατοίκους να τρέχουν μέσα στην πόλη για να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, καθώς πυκνός καπνός υψώνονταν πάνω από την περιοχή.

«Αυτή είναι μια ημέρα τραγωδίας για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Σεργκέι Μελίκοφ, επικεφαλής της περιοχής του Νταγκεστάν. Όπως είπε ξένες δυνάμεις συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Αυτή είναι μια προσπάθεια να διασπαστεί η ενότητά μας» υπογράμμισε.

Το Νταγκεστάν κήρυξε τριήμερο πένθος. Οι φωτογραφίες των νεκρών αστυνομικών ήταν παραταγμένες στο δρόμο με περαστικούς να αφήνουν κόκκινα γαρίφαλα στο Νταγκεστάν.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να υποκινήσει τον αυτονομισμό στον Καύκασο, δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο σχόλιο για το μακελειό.

Θρησκευτικές και εθνοτικές εντάσεις στη Ρωσία

Πάνω από 200 κοινότητες εθνοτικών μειονοτήτων ζουν στη Ρωσία, φιλοξενώντας περίπου 144 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ορισμένες από αυτές τις κοινότητες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές περιοχές εθνοτικών μειονοτήτων το 2022.

Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς μετά τις βάναυσες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου έχει επίσης εκτοξεύσει τις εντάσεις σε όλο τον κόσμο οι οποίες τροφοδοτούνται από τις καθημερινές εικόνες της καταστροφής στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του Καυκάσου.

Ο Πούτιν προσπάθησε να προβάλει τον εαυτό του ως πιθανό μεσολαβητή προκειμένου να επέλθει η ισορροπία στην περιοχή καλώντας για αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές – μια θέση που κέρδισε τον έπαινο από τη Χαμάς. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε αργότερα τον ίδιο μήνα, όταν αντισημιτικοί ταραχοποιοί εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Makhachkala Uytash του Νταγκεστάν, όπου έφτασε μια πτήση από το Ισραήλ. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 60 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χαοτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθος ανθρώπων μέσα στο αεροδρόμιο και στον διάδρομο προσγείωσης, ορισμένοι να κυματίζουν την παλαιστινιακή σημαία, άλλοι να περνούν με το ζόρι μέσα από κλειστές πόρτες στον διεθνή τερματικό σταθμό.

Η θρησκευτική βία είναι κάτι για το οποίο ο Ρώσος ηγέτης Πούτιν ανησυχεί «πάρα πολύ», δήλωσε η πρώην επικεφαλής του γραφείου του CNN στη Μόσχα, Τζιλ Ντάουερτι.

Η Ρωσία έχει ένα περίπλοκο δίκτυο σχέσεων στη Μέση Ανατολή: Ο Πούτιν υποστηρίζει τον Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ (εχθρό του Ισραήλ). Βασίζεται στο Ιράν (άλλος εχθρός του Ισραήλ) προκειμένου να προμηθεύεται drones για να επιτεθεί στην Ουκρανία και είναι φίλος του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενός άλλου ισχυρού παράγοντα στην περιοχή.

Διατήρησε επίσης εγκάρδιες εργασιακές σχέσεις με τους Ισραηλινούς ομολόγους του, αν και η σχέση του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ψυχρανθεί.

