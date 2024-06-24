Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απειλές Ρωσίας για την πυραυλική επίθεση στην Κριμαία: Ξέρουμε ότι ευθύνονται οι ΗΠΑ, θα υπάρξουν συνέπειες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως βάρβαρη» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν

Κριμαια

Κατηγορίες κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Κρεμλίνο σήμερα Δευτέρα για την ουκρανική επίθεση στην Κριμαία με πυραύλους ATACMS που σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυμάτισαν άλλα 151.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως βάρβαρη» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες και ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν.

Ο Πεσκόφ πρότεινε στους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί οι κυβερνήσεις τους συμμετείχαν στη δολοφονία παιδιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Επίθεση Κριμαία ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark