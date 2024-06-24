Κατηγορίες κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Κρεμλίνο σήμερα Δευτέρα για την ουκρανική επίθεση στην Κριμαία με πυραύλους ATACMS που σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυμάτισαν άλλα 151.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως βάρβαρη» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες και ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν.

Ο Πεσκόφ πρότεινε στους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί οι κυβερνήσεις τους συμμετείχαν στη δολοφονία παιδιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.