Στη δημοσιότητα βρίσκεται το βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης των Χούθι στο ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Transworld Navigator, το οποίο είχε ανακοινώσει χθες Κυριακή ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Yesterday, #Houthi terrorists of the #IRGC used unmanned surface vessel to target another commercial ship in #RedSea. This video shows the moment, the Houthi USV approached and struck M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier. pic.twitter.com/eDbycUStNR June 24, 2024

Υπενθυμίζεται πως στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του.

Υπογραμμίζεται επίσης πως ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.