Στη δημοσιότητα βρίσκεται το βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης των Χούθι στο ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Transworld Navigator, το οποίο είχε ανακοινώσει χθες Κυριακή ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.
Yesterday, #Houthi terrorists of the #IRGC used unmanned surface vessel to target another commercial ship in #RedSea. This video shows the moment, the Houthi USV approached and struck M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier. pic.twitter.com/eDbycUStNR— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 24, 2024
Υπενθυμίζεται πως στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του.
Υπογραμμίζεται επίσης πως ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.