Η στιγμή που το drone των Χούθι χτυπά το ελληνόκτητο πλοίο Transworld Navigator στην Ερυθρά Θάλασσα - Δείτε το βίντεο

Είναι η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι

Χούθι

Στη δημοσιότητα βρίσκεται το βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης των Χούθι στο ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Transworld Navigator, το οποίο είχε ανακοινώσει χθες Κυριακή ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Υπενθυμίζεται πως στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του.

Υπογραμμίζεται επίσης πως ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.

