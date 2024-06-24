Στους 19 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις ταυτόχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, στην περιοχή του Νταγκεστάν, με στόχο μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα αστυνομικό τμήμα, όπως ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι πέντε δράστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Η αστυνομία ωστόσο αναζητά κι άλλους.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και ένας 66χρονος ιερέας.

Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK) ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η αντιτρομοκρατική επιχείρηση ολοκληρώθηκε.

«Μετά την εξουδετέρωση των απειλών για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, αποφασίστηκε να τερματιστεί η αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο Νταγκεστάν από τις 08:15 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Tο Νταγκεστάν είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος ισλαμιστικών επιθέσεων. Είναι ένα από τα φτωχότερα μέρη της Ρωσίας όπου κυρίως διαμένουν μουσουλμάνοι.

BREAKING:



The priest who had his throat slit by the Islamist terrorists in the terror attack today in Dagestan, Russia has been identified.



Fr. Nikolai Kotelnikov was murdered in the Derbent Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary pic.twitter.com/B5gCfWQADv — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους με σκούρα ρούχα να πυροβολούν εναντίον περιπολικών, πριν φτάσει στο σημείο μια συνοδεία οχημάτων της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Στο Ντέρμπεντ ένοπλοι επιτέθηκαν σε συναγωγή και σε εκκλησίες, τα οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν. Το κτίριο της συναγωγής, που ήταν άδειο την ώρα της επίθεσης, ήταν μάλιστα στη λίστα με τα μνημεία που προστατεύονται από την Unesco.

Παράλληλα, σημειώθηκε επίθεση κατά οχήματος της αστυνομίας στο χωριό Σεργκοκάλ.

Σύλληψη ενός υπόπτου

Η αστυνομία συνέλαβε τον 63χρονο Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της συνοικίας Σεργκοκαλίνσκι κοντά στη Μαχατσκαλά, μετά από αναφορές ότι δύο από τους γιους του ήταν μεταξύ εκείνων που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις της Κυριακής. Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο 63χρονος θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης.

Από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου έχουν κηρυχτεί ημέρες πένθους στο Νταγκεστάν, είπε ο Μελίκοφ, με τις σημαίες να έχουν κατέβει στη μέση και όλες τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις να ακυρώνονται.

«Αυτή είναι μια ημέρα τραγωδίας για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Σεργκέι Μελίκοφ, κυβερνήτης της περιοχής του Νταγκεστάν, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίς τη Δευτέρα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.



Η επιτροπή ερευνών της Ρωσίας χαρακτήρισε τον πυροβολισμό ως «τρομοκρατική επίθεση» και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου έχουν κηρυχτεί ημέρες πένθους στο Νταγκεστάν, είπε ο Μελίκοφ, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστια και όλες οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις να έχουν ακυρωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.