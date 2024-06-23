Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν.

«Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των δραστών ήταν δύο από τους γιους του Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο 63χρονος Ομάροφ συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης.

Έξι εκ των δραστών της επίθεσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον Σεργκέι Μέλικοφ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο πένθος στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρομοκράτες έχουν ταμπουρωθεί σε εκκλησία στην πόλη Μακτσκάλα, ενώ ο στρατός και οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν περικυκλώσει το κτίριο.

Σύμφωνα με αναφορές, ακόμη και τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της επίθεσης, οι μάχες στους δρόμους ανάμεσα στους τρομοκράτες και τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις συνεχίζονται.

🇷🇺 Καθιερώθηκε καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο Νταγκεστάν. Βίντεο του ανταποκριτή του RIA Novosti από τη Μαχατσκάλα. Μπορείτε να ακούσετε πυροβολισμούς πολυβόλου. pic.twitter.com/3sARwkH8qO — Katrina⚡Nicole (@KatrinaCA) 23 Ιουνίου 2024

Δείτε βίντεο από την επίθεση των τρομοκρατών:

Μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο δείχνει τη συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών και μαχητών στους δρόμους της περιοχής του Νταγκεστάν. Ένας άλλος μαχητής επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε ανεβάζοντας τον αριθμό σε τουλάχιστον επτά αλλά πιθανότατα περισσότερους. pic.twitter.com/Jf7mdH2JTW — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) 23 Ιουνίου 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλοι άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά σε συναγωγή στην πόλη Ντέμπρεντ, ενώ η πόλη Μακτσκάλα, άλλη ένοπλη ομάδα επιτέθηκε σε αστυνομικούς, κατέλαβε τα οχήματά τους και αντάλλαξε πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου, ενώ ανατινάχθηκε και αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρουν πηγές της ρωσικής κυβέρνησης, η ομάδα των τρομοκρατών που συντονισμένα στις δύο ρωσικές πόλεις, αριθμεί περισσότερα από δέκα άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης ανέφεραν σε ρωσικά ΜΜΕ ότι ακούστηκε ένας άνδρας να φωνάζει «Αλαχού Άκμπαρ» και αμέσως μετά ένα αυτοκίνητο να ανατιναχτεί και να τυλίγεται στις φλόγες.

Όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ, δύο από τους τρομοκράτες «εξολοθρεύτηκαν» από άνδρες των ειδικών ρωσικών δυνάμεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται μια ομάδα τρομοκρατών να έχει σκοτώσει αστυνομικούς και να πυροβολεί με αυτόματα από τα περιπολικά:

Οι πρώτες διαρροές πληροφορίες (ρωσική πλευρά) υποδηλώνουν στρατολόγηση και χρηματοδότηση Ουκρανών μέσω Telegram για τους ισλαμιστές φονταμενταλιστές που μάχονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Derbent, στο Νταγκεστάν. Οι ρωσικές αρχές σημειώνουν ότι οι πυροβολισμοί είναι σε εξέλιξη. τουλάχιστον δεκάδες τρομοκράτες δρουν στην πόλη: pic.twitter.com/hAcvWlB5gV — Bashkarma🌏 (@Karmabash) 23 Ιουνίου 2024

Μια συναγωγή στο Νταγκεστάν καίγεται❗️ pic.twitter.com/iffqDrdEjJ — TAVRIA News (@tavria_kherson) 23 Ιουνίου 2024

❗️Στο Νταγκεστάν, άγνωστοι επιτέθηκαν σε εκκλησία και συναγωγή στο Derbent



Προκαταρκτικά είναι γνωστό ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν αναφέρει ότι έχει ανακοινωθεί το σχέδιο «Υποκλοπής». pic.twitter.com/vzhvFvqSA8 — Artsakh Live (@ArtsakhLive) 23 Ιουνίου 2024

#BREAKING : Με βάση φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Telegram, φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί σε προφανείς τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν της Ρωσίας. pic.twitter.com/lH3pmpRomh — Moshe Schwartz (@YWNReporter) 23 Ιουνίου 2024

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Η περιοχή γειτνιάζει με την Τσετσενία, και βρίσκεται επίσης κοντά στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, βρέθηκαν επιθέσεις εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», αναφέρει η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

«Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνολικά έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Γκαγιάνα Γκαρίγεβα.

Ο ιερέας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντέρμπεντ, είπε.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου εβραϊκών κοινοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπαρούχ Γκόριν δήλωσε στο Telegram ότι «η συναγωγή στο Ντέρμπεντ έχει τυλιχθεί στις φλόγες».

«Είναι αδύνατον να κατασβεστεί η φωτιά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένας αστυνομικός και ένας φύλακας», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης ότι «η συναγωγή στη Μαχατσκάλα πυρπολήθηκε και κάηκε».

Ο ηγέτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, έγραψε στο Telegram: «απόψε στο Ντέρμπεντ και τη Μαχατσκαλά, άγνωστοι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία».

