Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση σε μη στρατιωτική υποδομή στην πόλη Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ.

Ένα 19χρονο αγόρι και δύο μεσήλικες άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού πάνω από την τοποθεσία που επλήγη στην οποία υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέβαλλαν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους για την απειλή επικείμενων πυραυλικών επιθέσεων προτού ακουστούν εκρήξεις.

Η Οδησσός στοχοθετείται συχνά από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία πριν από 28 μήνες και πολλές επιθέσεις τους έχουν στόχο τις εγκαταστάσεις του λιμανιού της πόλης. Η Ρωσία διαψεύδει ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους ή μη στρατιωτικές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

