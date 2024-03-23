Τρία παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά το μακελειό στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, το ένα από τα τρία παιδιά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 107 ασθενείς σε ιατρικά ιδρύματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρία είναι παιδιά, το ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και τα άλλα δύο παιδιά σε σοβαρή κατάσταση.

Από τους ενήλικες, 15 είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, 42 σε σοβαρή κατάσταση. Συνεργαζόμαστε ενεργά με όλα τα ιατρικά ιδρύματα.

Παρέχουμε και συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα σε όλους. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν αρκετά φάρμακα, αίμα και υλικά επικάλυψης», δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ρωσίας Τατιάνα Γκολικόβα.

