IDF: Νεκρός ο επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών όπλων της Χαμάς

Νεκρός είναι ο επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών όπλων της Χαμάς σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι ISA και IDF, μαχητικό αεροσκάφος των IDF σκότωσε τον Ibrahim Abu-Maghsib, επικεφαλής της μονάδας αντιαρματικών όπλων της Χαμάς.

צה״ל בהכוונה מודיענית של שב"כ ואמ"ן, חיסל את המחבל איבראהים אבו-מע׳ציב, ראש מערך טילי הנ"ט של חטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו הכווין והוציא לפועל פיגועי נ״ט רבים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה״ל >> pic.twitter.com/vgw5XZYxHu — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023

Ο Maghsib οργάνωσε και πραγματοποίησε πολυάριθμες εκτοξεύσεις αντιαρματικών πυραύλων που κατευθύνονταν σε ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες των IDF.

Ως μέρος της βοήθειας προς τις χερσαίες δυνάμεις, οι δυνάμεις του ισραηλινού ναυτικού έπληξαν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων της Χαμάς που χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν τα στρατεύματα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.