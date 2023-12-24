Απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λουιζιάνα, με μια 56χρονη γυναίκα που λιποθύμησε, πήγε στο νοσοκομείο και όταν ξύπνησε δε θυμόταν τα τελευταία 30 χρόνια ενώ νόμιζε ότι ήταν έφηβη στη δεκαετία του '80.

Η Kim Denicola ήταν 56 ετών όταν εμφάνισε έντονο πονοκέφαλο και θολή όραση ενώ βρισκόταν σε μια ομάδα μελέτης της Αγίας Γραφής στο Baton Rogue, La. τον Οκτώβριο του 2018.

Όταν ξύπνησε στα επείγοντα του νοσοκομείου, η Denicola δεν θυμόταν ότι ήταν παντρεμένη και είχε δύο παιδιά.

«Έχω χάσει πολλά Χριστούγεννα », λέει η Denicola, που σήμερα είναι 60 ετών

«Είναι απίστευτο για μένα όπως πιθανώς είναι και για άλλους ανθρώπους», πρόσθεσε η Denicola.

Όταν ξύπνησε, η Ντενικόλα δεν γνώριζε ότι υπήρχαν υπολογιστές και ότι οι ηγέτες της χώρας είχαν αλλάξει χέρια πολλές φορές.

«Ξέρεις τι είναι σήμερα, ποια χρονιά είσαι;» τη ρώτησε μια νοσοκόμα «Ναι, 1980 είπα. "Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο πρόεδρος;" Είπα, «Ναι, Ρόναλντ Ρίγκαν».

«Οι τηλεοράσεις είναι πλέον έξυπνες. Η τηλεόραση που θυμάμαι ήταν ένα κουτί που ακουμπούσε σε έναν τοίχο και έπρεπε να σηκωθούμε και να πάμε να αλλάξουμε κανάλι», είπε στο πρακτορείο δύο μήνες μετά τον ιατρικό της φόβο.

Η Kim Denicola λέει ότι έχασε 30 χρόνια αναμνήσεων αφού εμφάνισε σοβαρή ημικρανία ενώ παρακολουθούσε μια βιβλική μελέτη τον Οκτώβριο του 2018.



Η Denicola διαγνώστηκε με εκτεταμένη αμνησία, επίσημα παροδική παγκόσμια αμνησία ή TGA, αλλά οι γιατροί εξακολουθούν να μην μπορούν να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία ακόμη και μετά από εκτεταμένες εξετάσεις και σαρώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πέντε χρόνια μετά την ημικρανία που της άλλαξε τη ζωή, η σχεδόν 60χρονη δεν έχει ανακτήσει ακόμα αναμνήσεις.

Οι γιατροί φοβούνται ότι δεν θα ξαναβρεί ποτέ τη μνήμη της.

Παρόλο που έχασε τα χρόνια των αναμνήσεων της, η Denicola ανυπομονεί για κάθε Χριστούγεννα, με την οικογένειά της.



Το TGA είναι μια «προσωρινή, προχωρημένη αμνησία με οξεία έναρξη» που επηρεάζει κυρίως άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, με 5,2-10 άτομα από 10.000 υποφέρουν ετησίως με τον αριθμό να αυξάνεται σε 23,5-32/100.000 άτομα άνω των 50 ετών.

Εμφανίζεται συχνά σε περιόδους «ιδιαίτερα έντονης δραστηριότητας, συμβάντων υψηλού στρες ή συνουσίας, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί με ημικρανίες».

Η κατάσταση της μνήμης είναι συχνά ένα προσωρινό συμβάν και μπορεί να εμφανιστεί ξανά, αλλά ο θάνατος είναι πολύ σπάνιος.

Η Denicola διαβάζει τα ημερολόγια της προσπαθώντας να θυμηθεί τη ζωή της, αλλά όπως λέει «είναι σαν να διαβάζω για κάποιον άλλο».

Η Denicola έχει αναζωπυρώσει την αγάπη της για τον σύζυγό της και παρακολουθεί τα παιδιά της να μεγαλώνουν μέσα από φωτογραφίες.

Ενώ φαίνεται ότι έχασε 30 χρόνια από τη ζωή της, η Denicola εξακολουθεί να ζει κάθε χρόνο όσο καλύτερα μπορεί.

«Μπορεί να έχασα τις αναμνήσεις μου, αλλά μάντεψε τι; Μπορούμε να φτιάξουμε νέες», λέει με αισιοδοξία.

