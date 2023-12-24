Αντιπροσωπεία του κινήματος της παλαιστινιακής ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ), μιας ένοπλης οργάνωσης που έχει συμμαχήσει με τη Χαμάς και είναι γνωστή για την κράτηση μερικών από τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, έφτασε στο Κάιρο, για συνομιλίες με αξιωματούχους των αιγυπτιακών αρχών ασφαλείας, όπως δήλωσε σήμερα, στο Reuters ένα μέλος της οργάνωσης που έχει λάβει γνώση για τις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην εξεύρεση «τρόπων για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Ισραηλινών κατά του λαού μας», δήλωσε ο αξιωματούχος της οργάνωσης που έχει την υποστήριξη του Ιράν και έχει μέχρι σήμερα, απορρίψει το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών ανταλλαγής ομήρων με το Ισραήλ, πριν από τον τερματισμό των ισραηλινών πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, με πληθυσμό 2,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.