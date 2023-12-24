Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην Ιταλία, με στόχο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως ορίζει ειδική εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών της Ρώμης, η οποία εστάλη στους νομάρχες της χώρας.

Οι σχετικές οδηγίες αφορούν την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης και των δραστηριοτήτων πρόληψης κάθε είδους επίθεσης -με πτήσεις ελικοπτέρων πάνω από κεντρικά σημεία των ιταλικών πόλεων- δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν νέες, θεαματικές κινητοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι περισσότερες προσπάθειες θα καταβληθούν ανήμερα την πρωτοχρονιά και την παραμονή, όταν οι δρόμοι και οι πλατείες των ιταλικών πόλεων γεμίζουν ντόπιους και τουρίστες, λόγω και των παραδοσιακών, πλέον, υπαίθριων συναυλιών της 31ης Δεκεμβρίου. Τις ώρες αυτές πραγματοποιούνται «ειδικοί έλεγχοι» της τροχαίας, της αστυνομίας και των καραμπινιέρων από τη βορειότερη περιφέρεια της χώρας, το 'Ανω Αδίγη, μέχρι την Σικελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

