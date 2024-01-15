Η εντατική στρατιωτική επιχείρηση στη νότια Γάζα πλησιάζει στο τέλος της όμως, αν δεν συνεχιστεί η πίεση, η Χαμάς δεν θα συμφωνήσει να απελευθερώσει άλλους ομήρους, δήλωσε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Γιοάβ Γκάλαντ είπε επίσης ότι το τέλος του πολέμου θα πρέπει να συνοδεύεται από τη διπλωματία και ότι οι Παλαιστίνιοι είναι αυτοί που θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, όταν το ισλαμιστικό κίνημα «δεν θα απειλεί» πλέον το Ισραήλ.

Στη Λωρίδα της Γάζας «ζουν Παλαιστίνιοι» και «κατά συνέπεια, οι Παλαιστίνιοι θα την κυβερνήσουν στο μέλλον. Η μελλοντική κυβέρνηση της Γάζας θα πρέπει να προέρχεται από τη Λωρίδα της Γάζας και να βασίζεται σε δυνάμεις που δεν απειλούν το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Γκάλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

