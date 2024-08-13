Λογαριασμός
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 33χρονο που μαχαίρωσε 11χρονη σε κεντρική πλατεία του Λονδίνου

Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν προκρίνει το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης και διευκρίνισε πως ο ύποπτος και το θύμα δεν φαίνεται να γνωρίζονταν

Λονδίνο

Κατηγορίες για απόπειρα φόνου απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός 32χρονου που μαχαίρωσε ένα 11χρονο κορίτσι στην πλατεία Λέστερ στο κέντρο του Λονδίνου, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Ιοάν Πιντάρου κατηγορείται επίσης για οπλοκατοχή επειδή είχε στην κατοχή του το μαχαίρι.

Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίσθηκε σοβαρά κατά το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, λίγο μετά τις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας) στην πλατεία Λέστερ, αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, είχε ανακοινώσει η αστυνομία.

Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι είχε τραυματισθεί και η 34χρονη μητέρα του κοριτσιού, αργότερα επιβεβαιώθηκε πως το αίμα επάνω της ήταν από τα τραύματα της κόρης της και όχι από δικά της, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν προκρίνει το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης και διευκρίνισε πως ο ύποπτος και το θύμα δεν φαίνεται να γνωρίζονταν.

Η αστυνομία υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της το θάρρος εργαζομένων σε καταστήματα της περιοχής, οι οποίοι επενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και να θέσουν υπό έλεγχο το δράστη.

Ο Αμπντουλάχ, ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, είπε πως επενέβη αφού «άκουσε μια κραυγή» και είδε έναν άνδρα να επιτίθεται στο παιδί: «Πήδηξα πάνω του, έπιασα το χέρι του που δεν κρατούσε το μαχαίρι και τον έριξα καταγής», εξήγησε μιλώντας στο πρακτορείο PA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

