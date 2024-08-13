Κατηγορίες για απόπειρα φόνου απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός 32χρονου που μαχαίρωσε ένα 11χρονο κορίτσι στην πλατεία Λέστερ στο κέντρο του Λονδίνου, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Ιοάν Πιντάρου κατηγορείται επίσης για οπλοκατοχή επειδή είχε στην κατοχή του το μαχαίρι.

Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίσθηκε σοβαρά κατά το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, λίγο μετά τις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας) στην πλατεία Λέστερ, αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, είχε ανακοινώσει η αστυνομία.

Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι είχε τραυματισθεί και η 34χρονη μητέρα του κοριτσιού, αργότερα επιβεβαιώθηκε πως το αίμα επάνω της ήταν από τα τραύματα της κόρης της και όχι από δικά της, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Man arrested after girl, 11, and woman, 34, stabbed in London's Leicester Square and taken to major trauma centre https://t.co/cgmV4ldqSk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 12, 2024

Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν προκρίνει το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης και διευκρίνισε πως ο ύποπτος και το θύμα δεν φαίνεται να γνωρίζονταν.

Η αστυνομία υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της το θάρρος εργαζομένων σε καταστήματα της περιοχής, οι οποίοι επενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και να θέσουν υπό έλεγχο το δράστη.

Ο Αμπντουλάχ, ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, είπε πως επενέβη αφού «άκουσε μια κραυγή» και είδε έναν άνδρα να επιτίθεται στο παιδί: «Πήδηξα πάνω του, έπιασα το χέρι του που δεν κρατούσε το μαχαίρι και τον έριξα καταγής», εξήγησε μιλώντας στο πρακτορείο PA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

