Κατηγορίες για απόπειρα φόνου απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός 32χρονου που μαχαίρωσε ένα 11χρονο κορίτσι στην πλατεία Λέστερ στο κέντρο του Λονδίνου, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.
Ο Ιοάν Πιντάρου κατηγορείται επίσης για οπλοκατοχή επειδή είχε στην κατοχή του το μαχαίρι.
Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίσθηκε σοβαρά κατά το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, λίγο μετά τις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας) στην πλατεία Λέστερ, αλλά η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, είχε ανακοινώσει η αστυνομία.
Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι είχε τραυματισθεί και η 34χρονη μητέρα του κοριτσιού, αργότερα επιβεβαιώθηκε πως το αίμα επάνω της ήταν από τα τραύματα της κόρης της και όχι από δικά της, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
Man arrested after girl, 11, and woman, 34, stabbed in London's Leicester Square and taken to major trauma centre https://t.co/cgmV4ldqSk— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 12, 2024
Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν προκρίνει το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης και διευκρίνισε πως ο ύποπτος και το θύμα δεν φαίνεται να γνωρίζονταν.
Η αστυνομία υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της το θάρρος εργαζομένων σε καταστήματα της περιοχής, οι οποίοι επενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και να θέσουν υπό έλεγχο το δράστη.
Ο Αμπντουλάχ, ένας εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, είπε πως επενέβη αφού «άκουσε μια κραυγή» και είδε έναν άνδρα να επιτίθεται στο παιδί: «Πήδηξα πάνω του, έπιασα το χέρι του που δεν κρατούσε το μαχαίρι και τον έριξα καταγής», εξήγησε μιλώντας στο πρακτορείο PA.
