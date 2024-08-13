Οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν σήμερα Τρίτη νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Κουρσκ, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταφέρθηκε εναντίον της Δύσης λέγοντας ότι αυτή η τελευταία υποστηρίζει την αιφνιδιαστική επιδρομή του Κιέβου στη ρωσική επικράτεια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνά του κατέστρεψε 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, στην οποία η Ουκρανία επιτέθηκε πριν από μία εβδομάδα και ισχυρίζεται πως είχε καταλάβει μέχρι χθες, Δευτέρα, έκταση 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε επίσης πάνω από την περιφέρεια του Βορονέζ και άλλο ένα πάνω από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.

Ο Πούτιν υποστήριξε χθες, Δευτέρα, πως η επιδρομή της Ουκρανίας -η μεγαλύτερη αφότου η Μόσχα εξαπέλυσε το 2022 την εισβολή στην Ουκρανία- έχει στόχο να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου πριν από ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στα πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα σχόλιά του σχετικά με τις επιθέσεις, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο, «με τη βοήθεια των δυτικών αφεντικών του», προσπαθεί να επιβραδύνει την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων σ' αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο ίδιος αναρωτήθηκε τι είδους διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να γίνουν με έναν εχθρό, τον οποίο κατηγόρησε ότι ανοίγει πυρ αδιακρίτως εναντίον ρώσων αμάχων και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Χθες, Δευτέρα, ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκιι δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Συνεχίζουμε να διεξάγουμε μια επιθετική επιχείρηση στην περιφέρεια του Κουρσκ. Αυτή τη στιγμή, ελέγχουμε περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λογαριασμό του Ζελένσκι στο Telegram.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς καμιάς από τις δύο πλευρές.

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Κουρσκ, ο Αλεξέι Σμιρνόφ, δήλωσε πως η Ουκρανία ελέγχει 28 οικισμούς στην περιφέρεια αυτή και πως η επιδρομή διεξάγεται σε βάθος περίπου 12 χιλιομέτρων και σε πλάτος 40 χιλιομέτρων.

Στην περιφέρεια του Κουρσκ, 121.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί και άλλοι 59.000 απομακρύνονται, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με αυτή του Κουρσκ, 11.000 άμαχοι έχουν επίσης απομακρυνθεί, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Κουρσκ προσπαθούν να περικυκλώσουν τη Σούντζα, απ' όπου ρωσικό φυσικό αέριο ρέει προς την Ουκρανία, ενώ μεγάλες μάχες διεξάγονται κοντά στο Κορένεβο, σε απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων από τα σύνορα, και στη Μαρτίνοφκα, σύμφωνα με μερικούς στρατιωτικούς μπλόγκερ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 38 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Ουκρανίας. Ολόκληρη η χώρα βρέθηκε για λίγο σήμερα το πρωί σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, όμως έκτοτε οι συναγερμοί έχουν αρθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

