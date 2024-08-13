Τουρκία: Γυναίκα συνελήφθη επειδή επέκρινε την απαγόρευση του Instagram

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε χθες, Δευτέρα, τη σύλληψη μιας νεαρής γυναίκας με κατηγορίες για «υποκίνηση μίσους και εξύβριση του προέδρου», καθώς… επέκρινε την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, έγινε γνωστό από τον τηλεοπτικό σταθμό Habertuk και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση Ερντογάν απέκλεισε την πρόσβαση στο Instagram στις 2 Αυγούστου υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν συμμορφώνεται με τους τουρκικούς «νόμους και κανονισμούς» και με τις ευαισθησίες της τουρκικής κοινής γνώμης. Ήρε την απαγόρευση το Σάββατο, αφού ανακοίνωσε πως το μέσο αυτό, το οποίο ανήκει στη Meta Platforms, συμφώνησε να συνεργασθεί με τις αρχές για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κυβέρνησης.

Dilruba Y. isimli genç kadın, Erdoğan’ın İnstagram’ı kapatmasını eleştirdiği için tutuklandı. pic.twitter.com/yjP7Mjkihi — Erdal Er (@ErdalEr_) August 12, 2024

Σε συνέντευξή της που αναρτήθηκε σε κανάλι του YouTube την περασμένη εβδομάδα, όταν το Instagram ήταν ακόμα μπλοκαρισμένο, η συλληφθείσα (Dilbura Y) ήταν μία ανάμεσα σε αρκετούς περαστικούς που ερωτήθηκαν τι πιστεύουν για την απαγόρευση.

Η Meta δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τη σύλληψη.

Η χθεσινή σύλληψη, την οποία διέταξε τοπικό δικαστήριο στη Σμύρνη, πραγματοποιήθηκε αφού ο επικεφαλής του τουρκικού ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου RTUK επέκρινε συνεντεύξεις που γίνονται στο δρόμο και δημοσιοποιούνται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενος ότι «χειραγωγούν την κοινή γνώμη».

Η απαγόρευση της πρόσβασης στο Instagram επιβλήθηκε αφού κορυφαίος Τούρκος αξιωματούχος κατηγόρησε το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι μπλοκάρει αναρτήσεις που εκφράζουν συλλυπητήρια για το φόνο του Ισμαήλ Χανίγια, του αρχηγού της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

