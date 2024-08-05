Το Λονδίνο επέκρινε με σφοδρότητα τη Δευτέρα τον Ίλον Μασκ, αφότου ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι το κύμα ακροδεξιάς βίας που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «αναπόφευκτο».



Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για τα σχόλια του Μασκ, που δημοσιεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα X.



Η Βρετανία έχει κατακλυστεί από βίαιες αναταραχές σε πολλές πόλεις τις τελευταίες ημέρες, με τζαμιά και ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο μεταξύ των στόχων των ακροδεξιών διαδηλώσεων.



Οι αναταραχές ξέσπασαν μετά τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών σε επίθεση με μαχαίρι σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ την περασμένη Δευτέρα.



Ο Μασκ - ο οποίος έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο X σχετικά με την ταυτότητα του δράστη - ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι «ο εμφύλιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος» στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοια σχόλια», απάντησε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ τη Δευτέρα όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τα σχόλια. «Αυτό που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα είναι οργανωμένος τραμπουκισμός που δεν έχει θέση στους δρόμους μας ή στο διαδίκτυο».



«Μιλάμε για μια μειοψηφία τραμπούκων που δεν εκπροσωπούν τη Βρετανία… Ο πρωθυπουργός δεν συμμερίζεται αυτά τα συναισθήματα [του Μασκ]», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.



Ο Μασκ μάλιστα ενεργοποίησε εκ νέου τον λογαριασμό του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον στο X.



Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει να καλεί τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να «κάνουν περισσότερα» για την αντιμετώπιση «εγκληματικού υλικού» στις πλατφόρμες τους, αν και παραμένει ασαφές ποια εργαλεία, εάν υπάρχουν, πρέπει να επιβάλουν τη συμμόρφωση.



Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι υπουργοί βρίσκονται σε επαφές με εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.

«Γρήγορες» καταδίκες, αποστολή ειδικών αστυνομικών. Ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα μια σθεναρή απάντηση προκειμένου να μπει τέλος στις βιαιοπραγίες της ακροδεξιάς, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μετά το πέρας μιας συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ανακοίνωσε την κινητοποίηση ενός «μόνιμου στρατού» εξειδικευμένων αστυνομικών για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Όποιο κι αν είναι το κίνητρό τους, αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία και δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον τεμενών ή εναντίον των μουσουλμανικών κοινοτήτων μας», είπε ο Στάρμερ σήμερα.

