Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα Τρίτη πως οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση έναντι του Ισραήλ, που έγιναν από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, «στερούνται πολιτικής λογικής και αντιφάσκουν με τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρεες εξέδωσαν χθες, Δευτέρα, δήλωση με την οποία καλούν το Ιράν και τους συμμάχους του να απέχουν από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τον φόνο του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού αρχηγού της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, τον περασμένο μήνα στην Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της, η Χαμάς και η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για το φόνο. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Χωρίς καμιά ένσταση για τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ), η δήλωση των E3 αδιάντροπα ζητάει από το Ιράν να μην απαντήσει σε μια παραβίαση της κυριαρχίας του και της εδαφικής ακεραιότητάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί.

Ο Καναανί υπογράμμισε πως η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να εμποδίσει το Ισραήλ και κάλεσε το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο «να υψώσουν μια και καλή το ανάστημά τους εναντίον του πολέμου στη Γάζα και του πολεμοχαρούς Ισραήλ».

