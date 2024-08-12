Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν δύο άτομα στο κέντρο του Λονδίνου. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα αφού ένα 11χρονο κορίτσι και μια 34χρονη γυναίκα δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Λέστερ, που είναι πολύ δημοφιλής τους τουρίστες.
Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι και πως αναμένει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των θυμάτων, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
