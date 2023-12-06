Ένας άνδρας, που βαρύνεται με υποψίες ότι σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικούς, σε σειρά αιματηρών επιθέσεων που εξαπέλυσε στο Τέξας, συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη των αρχών, ανακοίνωσαν σήμερα οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Texas shooting spree leaves 6 people dead, 3 injured, including 2 police officers; suspect in custody https://t.co/4HyR4N0sZR pic.twitter.com/nJgi6064h7 December 6, 2023

Ο ύποπτος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ χθες σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές στην πόλη του Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας στις νότιες ΗΠΑ κι ότι ενεπλάκη στη δολοφονία δύο ανθρώπων στο Σαν Αντόνιο.

Στο Όστιν, οι πρώτοι πυροβολισμοί έπεσαν στις 10.43 τοπική ώρα, ενώ στο περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, έγινε γνωστό από την προσωρινή αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Ρόμπιν Χέντερσον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή μιας διπλής ανθρωποκτονίας, με θύματα έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Στη συνέχεια ένας ποδηλάτης τραυματίστηκε από πυρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του και κατόπιν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου κλήθηκαν στο σημείο μιας διάρρηξης, όπου βρήκαν δύο νεκρούς και όπου ο ύποπτος κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον ενός αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον, προτού τραπεί σε φυγή με αυτοκίνητο.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό περίπου 10 λεπτών, το όχημα που οδηγούσε ο ύποπτος βγήκε εκτός πορείας, γεγονός που επέτρεψε τη σύλληψή του.

«Σύμφωνα με την έρευνά μας, εκτιμάμε πως ένας μονάχα ύποπτος ευθύνεται για όλα αυτά τα περιστατικά», υπογράμμισε η Ρόμπιν Χέντερσον.

Την ίδια ώρα, στο Σαν Αντόνιο, τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας (και οι δύο ηλικίας περίπου 50 ετών) εντοπίστηκαν σε μία κατοικία, με την οποία συνδέεται ο ύποπτος, ανέφερε σε τοπικές εφημερίδες ο σερίφης της κομητείας του Μπέξαρ, Χαβιέ Σαλάζαρ.

«Πιστεύουμε πως τα γεγονότα εδώ εκτυλίχθηκαν πρώτα, κατόπιν ο ύποπτος οδήγησε έως το Όστιν», διευκρίνισε ο ίδιος, περιγράφοντας ένα μακάβριο σκηνικό.

Ο ύποπτος, ηλικίας περίπου 30 ετών τον οποίο η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει, κρατείται. Είχε στην κατοχή του ένα όπλο όταν συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο.

🚨BREAKING: SUSPECT ARRESTED IN AUSTIN | Texas Shooting Spree Leaves 6 Dead, 3 Injured



A series of shootings across Texas left six dead and three injured, beginning in San Antonio and escalating to an Austin high school where a police officer we shot.



The suspect, in his… https://t.co/Iy8CLtWMKY pic.twitter.com/svKDn60RpQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 6, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

