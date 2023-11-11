Ισραηλινή επιδρομή στοχοθέτησε σήμερα ένα όχημα στο νότιο Λίβανο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από τα κοινά σύνορα, στο πρώτο πλήγμα σε βάθος στο λιβανικό έδαφος από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Οκτώβριο, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, το οποίο δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρίνισε πως «ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε μικρό φορτηγό που βρισκόταν σε οπωρώνα της περιφέρειας Ζαχράνι», στη λιβανική ακτή.

Οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ περιορίζονταν εν γένει στη μεθοριακή ζώνη ανάμεσα στις δύο χώρες από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε μετά τις αιματηρές επιθέσεις που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος η ιλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ισραηλινή επιδρομή τόσο μακριά από τα σύνορα.

Οι δημοσιογράφοι δεν ήταν σε θέση να πλησιάσουν στο σημείο της θέσης που στοχοθετήθηκε, μια φυτεία μπανανών, καθώς ο λιβανικός στρατός απαγόρευε την πρόσβαση.

Η επιδρομή αυτή πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες πριν από μια ομιλία του αρχηγού της ισχυρής Χεζμπολάχ, του Χάσαν Νασράλα, που αναμένεται στις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Βομβαρδισμοί συνεχίζονταν και από τις δύο πλευρές των συνόρων σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ANI και ένα δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο βόρειο Ισραήλ.

Χθες, Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είχε δηλώσει πως το Ισραήλ «καταφέρει εκτεταμένα πλήγματα στο βορρά» ως απάντηση σε τρεις «διεισδύσεις» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων τρεις επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το ένα από τα οποία στοχοθέτησε στρατόπεδο του ισραηλινού στρατού.

Χθες η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το θάνατο επτά μαχητών της, κάτι που ανεβάζει σε 68 το συνολικό αριθμό των μαχητών της που έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε να βομβαρδίζει ισραηλινές θέσεις σε αλληλεγγύη με τη σύμμαχό της Χαμάς.

Συνολικά, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη λιβανική πλευρά στη διάρκεια διασυνοριακών συμπλοκών, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Έξι στρατιώτες και δύο άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

