Ισραήλ: Νεκρός διοικητής της Χαμάς που κρατούσε ομήρους σε Νοσοκομείο της Γάζας

Νεκρός είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ο Ahmed Tsiam, περιφερειακός διοικητής της Χαμάς.

מטוס קרב של חיל-האוויר חיסל בהכוונת כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס, שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' ומנע מהם להתפנות לדרום הרצועה. pic.twitter.com/deySZ5gsJu November 11, 2023

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σε αεροπορικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο Ahmed Tsiam, o οποίος κρατούσε ως ομήρους περίπου χίλιους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας στο νοσοκομείο «Ραντήσι» και τους εμπόδισε να εκκενώσουν στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Η ανακοίνωση των ισραηλινών έρχεται ως «επιβεβαίωση» των ισχυρισμών τους ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσηλευτικά ιδρύματα ως επιχειρησιακά κέντρα.

Τον έλεγχο 11 στρατιωτικών θέσεων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχει πάρει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως έχει πάρει τον έλεγχο 11 στρατιωτικών θέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας εκστρατείας.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι χτύπησε και άλλες σήραγγες και ύποπτους τρομοκράτες στο παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πολεμικό ναυτικό επιτέθηκε σε αποθήκες όπλων της Χαμάς αργά χθες, Παρασκευή.

Τα πυρά ρουκετών από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ συνεχίστηκαν σήμερα με τις σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού να ηχούν σε μια μεθοριακή κοινότητα κοντά στη Γάζα.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που διανύει την 36η ημέρα του, ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ που ακολούθησε.

Το Ισραήλ αναθεώρησε χθες προς τα κάτω τον επίσημο εκτιμώμενο απολογισμό των νεκρών από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, σε περίπου 1.200 ανθρώπους από περισσότερους από 1.400.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει 11.078 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και έχει τραυματίσει πάνω από 27.490 ανθρώπους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

