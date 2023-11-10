Λογαριασμός
Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Προειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολείο και στο πάρκο Λεοπόλντ πίσω από το ευρωκοινοβούλιο

Προειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολείο και στο πάρκο Λεοπόλντ πίσω από το ευρωκοινοβούλιο

Συναγερμός στις Βρυξέλλες

Προειδοποιήσεις για βόμβες στην καρδιά των Βρυξελλών, έγιναν γνωστές πριν λίγη ώρα, σε σχολείο και στο πάρκο Λεοπόλντ πίσω από το ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το RTL τα σχολεία εκκενώθηκαν και οι μαθητές είναι ασφαλείς. Οπως μεταφέρουν τα τοπικά μέσα, οι γονείς ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ότι αυτήν την ώρα ελέγχονται τα κτίρια και στη συνέχεια  «οι μαθητές θα μπορούν να μπουν στην τάξη». 

Πηγή: skai.gr

Βρυξέλλες προειδοποίηση βόμβες
