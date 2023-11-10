Προειδοποιήσεις για βόμβες στην καρδιά των Βρυξελλών, έγιναν γνωστές πριν λίγη ώρα, σε σχολείο και στο πάρκο Λεοπόλντ πίσω από το ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το RTL τα σχολεία εκκενώθηκαν και οι μαθητές είναι ασφαλείς. Οπως μεταφέρουν τα τοπικά μέσα, οι γονείς ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ότι αυτήν την ώρα ελέγχονται τα κτίρια και στη συνέχεια «οι μαθητές θα μπορούν να μπουν στην τάξη».

Alerte à la bombe dans une école de Schaerbeek: "Les élèves sont en sécurité" https://t.co/PxdEunl3mA pic.twitter.com/6DCiCJ5kyH — RTL info (@rtlinfo) November 10, 2023

