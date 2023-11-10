Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Viral o «πρησμένος» Πούτιν: «Έκανε μπότοξ ή είναι σωσίας;» αναρωτιούνται οι χρήστες του διαδικτύου

Το βίντεο σχολίασε και ο Ουκρανός σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων, Anton Gerashchenko, ο οποίος έγραψε: «τι τρέχει με τα μάγουλα του Πούτιν;»

potin

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο με φουσκωμένα, «τσιτωμένα» μάγουλα. 

Τα πλάνα σχολίασε ο Ουκρανός σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων, Anton Gerashchenko, ο οποίος έγραψε: «τι τρέχει με τα μάγουλα του Πούτιν;». 

«Έκανε μπότοξ, υαλουρονικό ή είναι σωσίας;» αναρωτιούνται οι χρήστες του διαδικτύου, με όλες τις απαντήσεις να είναι πιθανές. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πούτιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark