Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο με φουσκωμένα, «τσιτωμένα» μάγουλα.
Τα πλάνα σχολίασε ο Ουκρανός σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων, Anton Gerashchenko, ο οποίος έγραψε: «τι τρέχει με τα μάγουλα του Πούτιν;».
What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023
«Έκανε μπότοξ, υαλουρονικό ή είναι σωσίας;» αναρωτιούνται οι χρήστες του διαδικτύου, με όλες τις απαντήσεις να είναι πιθανές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.