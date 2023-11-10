Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο με φουσκωμένα, «τσιτωμένα» μάγουλα.

Τα πλάνα σχολίασε ο Ουκρανός σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων, Anton Gerashchenko, ο οποίος έγραψε: «τι τρέχει με τα μάγουλα του Πούτιν;».

What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023

«Έκανε μπότοξ, υαλουρονικό ή είναι σωσίας;» αναρωτιούνται οι χρήστες του διαδικτύου, με όλες τις απαντήσεις να είναι πιθανές.

