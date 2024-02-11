Λίβανος: Ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός απέκρουσε επιθέσεις στο πετρελαϊκό κοίτασμα Conoco στη Συρία

Η αντιαεροπορική άμυνα των δυνάμεων του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού, οι οποίες έχουν τη βάση τους στην ανατολική Συρία, απέκρουσε έξι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο τη βάση τους στο πετρελαϊκό κοίτασμα Conoco το Σάββατο, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

Οι δυνάμεις του συνασπισμού και οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που συνεργάζονται για να πολεμούν τα εναπομείναντα στοιχεία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, είναι αντιμέτωπες με αυξημένες επιθέσεις από υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις στη Συρία και το Ιράκ εν μέσω περιφερειακών εντάσεων μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

