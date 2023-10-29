Λίβανος: Κυανόκρανος του ΟΗΕ τραυματίστηκε στα σύνορα με το Ισραήλ

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε σήμερα ότι ένα μέλος της τραυματίστηκε όταν οβίδες έπληξαν τη βάση της αποστολής κοντά στο χωριό Χούλα, στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, χθες, Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση αφότου ξεκίνησε η σύγκρουση στη Γάζα πριν από τρεις εβδομάδες.

Περίπου 46 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί και 43 έχουν τραυματιστεί στην παραμεθόριο μέχρι τώρα, ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι διενήργησε 84 επιθέσεις σε 42 σημεία κατά μήκος των συνόρων αφότου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι τουλάχιστον επτά Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα.

Η UNIFIL ανέφερε το Σάββατο πως το αρχηγείο της κοντά στην παράκτια πόλη Νακούρα του Λιβάνου υπέστη επίσης ζημιές από οβίδα που έπεσε μέσα στη βάση.

"Η UNIFIL εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις δύο αυτές επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας που εργάζονται ακούραστα 24 ώρες επτά ημέρες την εβδομάδα προκειμένου να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα στον νότιο Λίβανο και να αποκλιμακώσουν αυτή την επικίνδυνη κατάσταση", αναφέρει η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

