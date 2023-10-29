Μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και μέλη της Χαμάς διεξάγονται στο βόρειο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με αναφορές στα ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται πηγές στον στρατό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέλη της Χαμάς βγήκαν από τούνελ στην περιοχή και επτέθηκαν με βαρύ οπλισμό εναντίον των Ισραηλινών, με στόχο να «σπάσουν» τις θέσεις που έχουν καταλάβει στο έδαφος της Γάζας.

«Σφοδρές μάχες» είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, στην ανακοίνωσή της.

Λίγο νωρίτερα οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

