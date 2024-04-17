Διπλωματική σύγκρουση μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης για το δικαίωμα στην άμβλωση

Διπλωματική σύγκρουση μεταξύ της ιταλικής και της ισπανικής κυβέρνησης έλαβε χώρα σήμερα με αντικείμενο τη νομοθεσία για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Με αναφορά στην πιθανότητα να επιτραπεί στις οργανώσεις που είναι αντίθετες στο δικαίωμα στην άμβλωση, να μπορούν να είναι παρούσες στα ιταλικά δημόσια κέντρα υγείας στα οποία απευθύνονται οι γυναίκες, η Ισπανίδα υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ:

"Το να επιτρέπονται οργανωμένες πιέσεις κατά των γυναικών που θέλουν να διακόψουν την κύηση, σημαίνει ότι αμφισβητείται ένα δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο από τον νόμο. Είναι η στρατηγική της άκρας δεξιάς: να απειλεί για να αφαιρέσει δικαιώματα και να περιορίσει την ισότητα ανδρών και γυναικών".

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε δήλωσή της στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa πριν από λίγο απάντησε: "Αρκετές φορές άκουσα ξένους υπουργούς να μιλούν για εσωτερικά θέματα της Ιταλίας χωρίς να τα γνωρίζουν. Συνήθως, όταν κανείς αγνοεί κάτι, καλό είναι να μην δίνει μαθήματα".

Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, πρόκειται για διπλωματική σύγκρουση η οποία θα προκαλέσει σειρά πολιτικών αντιπαραθέσεων και στο εσωτερικό της Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

