Ο δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τρία παιδιά δημοτικού και μία 30χρονη εργαζόμενη στο Δημοτικό σχολείο στο Δουβλίνο το μεσημέρι της Πέμπτης, συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για 40χρονο Ιρλανδό και όχι για Αλγερινό όπως είχαν μεταδώσει αρχικά τοπικά μέσα.

Μάλιστα όπως αναφέρει η daily mail, τον αφόπλισε Βραζιλιάνος μετανάστης περαστικός χρησιμποιώντας το κράνος του.

«Δεν το σκέφτηκα καν, ήταν καθαρό ένστικτο και όλα τελείωσαν σε δευτερόλεπτα. Έπεσε στο έδαφος», είπε ο Caio Benicio στο TheJournal.ie.

«Έχω δύο παιδιά, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι. Έκανα ό,τι θα έκανε ο καθένας. Οι άνθρωποι ήταν εκεί αλλά δεν μπορούσαν να παρέμβουν επειδή ήταν οπλισμένος, αλλά ήξερα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το κράνος μου ως όπλο».

Ο κ. Benicio είπε ότι τώρα προσευχόταν για το πεντάχρονο κορίτσι που είδε να δέχεται επίθεση. Είπε επίσης στο TheJournal.ie ότι ήταν λυπημένος που βλέπει ταραχοποιούς με αντιμεταναστευτικά αισθήματα στους δρόμους. «Φαίνεται ότι μισούν τους μετανάστες. Λοιπόν, είμαι μετανάστης και έκανα ό,τι μπορούσα για να προσπαθήσω να σώσω αυτό το κοριτσάκι»

Το χρονικό

Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι κατά παιδιών που έβγαιναν από δημοτικό σχολείο. Τραυμάτισε τρία παιδιά, ένα κορίτσι πέντε ετών που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένα κορίτσι έξι ετών που νοσηλεύεται με πιο ελαφριά τραύματα και ένα αγόρι πέντε ετών που πήρε εξιτήριο, ενώ βαριά τραυματισμένη είναι και μια 30χρονη γυναίκα που εργαζόταν στο σχολείο.

Συνελήφθησαν 34 άτομα

Πρωτοφανείς «εδώ και δεκαετίες» χαρακτήρισε σήμερα ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ιρλανδίας τις βίαιες ταραχές που συγκλόνισαν χθες Πέμπτη το βράδυ το Δουβλίνο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, εκ των οποίων τρία παιδιά και ο δράστης.

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια ασυνήθιστη έκρηξη βίας (…) με σκηνές που δεν είχαμε δει εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Ντρου Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 34 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, εκ των οποίων οι 32 πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου σήμερα.

«Θα ακολουθήσουν πολλές άλλες συλλήψεις», πρόσθεσε.

Εξάλλου 13 καταστήματα λεηλατήθηκαν, 11 οχήματα της αστυνομίας καταστράφηκαν όπως και τρία λεωφορεία και ένα τραμ.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε σοβαρά ένας αστυνομικός, επεσήμανε ο Χάρις, σημειώνοντας ότι η αστυνομία αναμένει νέες ταραχές σήμερα.

«Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε» ένα τέτοιο ξέσπασμα βίας, έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι, τόνισε ο επιθεωρητής, κάνοντας λόγο για διαδηλωτές «γεμάτους μίσος» και «στοιχεία ριζοσπαστικοποίησης» μεταξύ των ταραξιών, για τα οποία κατηγόρησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ομάδες της ακροδεξιάς όξυναν την κατάσταση», υπογράμμισε.

