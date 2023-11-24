Λογαριασμός
«Μύρισαν» Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το Thanksgiving – Δείτε video και φωτό

Τα νέα μπαλόνια που έκαναν το ντεμπούτο τους φέτος ήταν, μεταξύ άλλων, ο Leo the lizard, ένας χαρακτήρας από μια ταινία του Netflix

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Αγαπημένοι χαρακτήρες όπως ο Σνούπι και ο Μπομπ Σφουγγαράκης «πέταξαν» στον ουρανό πάνω από τη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023, και μπάντες παρέλασαν στους δρόμους, καθώς η ετήσια παρέλαση του Macy's, για την Ημέρα των Ευχαριστιών, εγκαινίασε την περίοδο των Χριστουγέννων και των διακοπών! 

Η παρέλαση ξεκίνησε από το Upper West Side του Μανχάταν, περνώντας κατά μήκος του Central Park, μπροστά σε μεγάλο πλήθος κόσμου, πριν καταλήξει μπροστά από τη ναυαρχίδα του καταστήματος Macy's. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που εμφανίστηκαν ήταν η Cher, η οποία μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. 

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Άλλες διασημότητες και μουσικά συγκροτήματα που συμμετείχαν ήταν οι Jon Batiste, Bell Biv DeVoe, Brandy, Jessie James Decker και Pentatonix. 

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Τα νέα μπαλόνια που έκαναν το ντεμπούτο τους φέτος ήταν, μεταξύ άλλων, ο Leo the lizard, ένας χαρακτήρας από μια ταινία του Netflix. Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν στους δρόμους για να απολαύσουν το θέαμα. 

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη

Πηγή: skai.gr

