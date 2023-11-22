Για δεύτερη συνεχή ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν προειδοποιεί ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον Λίβανο.

«Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, του πληρεξούσιου του Ιράν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο στον Λίβανο», λέει ο Κοέν σε ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης.

«Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται να ανοίξει άλλο μέτωπο, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τέτοιες επιθέσεις. Η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας είναι να εφαρμόσει πλήρως το ψήφισμα 1701 προκειμένου να αποτραπεί ένας πόλεμος στον Λίβανο», συνεχίζει.

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο έδωσε τέλος στον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006, ζήτησε τον αφοπλισμό όλων των λιβανικών πολιτοφυλακών - αναφορά στη Χεζμπολάχ - και στον νότιο Λίβανο, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Την Τρίτη, ο Κοέν έγραψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποιώντας ότι μπορεί να ξεσπάσει περιφερειακός πόλεμος λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών αμάχων και των IDF και κάλεσε το σώμα να εφαρμόσει την Απόφαση 1701 για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο.



Πηγή: skai.gr

