«Δεν θέλουμε πόλεμο με το Ισραήλ» δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Κόσμος 16:55, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι επιτίθενται σε περιοχή του Λιβάνου