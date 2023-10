Νέο μήνυμα Νετανιάχου: Η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς θα «αλλάξει τη Μέση Ανατολή»

Your browser does not support the audio element.

«Η Χαμάς θα περάσει δύσκολα και τρομερά πράγματα» (...) μόλις ξεκινήσαμε» την εκστρατεία» ανέφερε ο Νετανιάχου

Η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου πολύπλευρη επίθεση από Παλαιστίνιους ένοπλους από τη Λωρίδα της Γάζας θα «αλλάξει τη Μέση Ανατολή», διεμήνυσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Μίλησε σε δημάρχους των νότιων παραμεθόριων πόλεων που επλήγησαν από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς που ξεκίνησε το Σάββατο, ανέφερε το γραφείο του.



«Ξέρω ότι έχετε περάσει από τρομερές και δύσκολες καταστάσεις• το κράτος θα κάνει τα πάντα για να σας βοηθήσει», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στις αρχές του νότιου Ισραήλ.



Ο Νετανιάχου τους ανέφερε χαρακτηριστικά στους Ισραηλινούς αξιωματούχους να «μην καμφθούν γιατί πρόκειται να αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας, «Η Χαμάς θα περάσει δύσκολα και τρομερά πράγματα» (...) μόλις ξεκινήσαμε» την εκστρατεία».



«Η ηγεσία σας είναι πολύ δυνατή σε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα χρειαστεί χρόνος και χρειάζεται μια σθεναρή στάση στις δύσκολες μέρες που έρχονται».



«Σας αγκαλιάζω, εσάς και τους κατοίκους. Είμαστε όλοι μαζί σας και θα νικήσουμε (τη Χαμάς) με δύναμη, πολλή δύναμη», είπε ο Νετανιάχου.

Ξεκίνησε ολικός αποκλεισμός στη Γάζα

Σφοδρές μάχες μαίνονται στο Ισραήλ με τον ισραηλινό στρατό να έχει εξαπολύσει «εκτεταμένη» επίθεση στα κέντρα της Χαμάς στη Γάζα έπειτα και από μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της οργάνωσης σε πόλεις του Ισραήλ.

Gaza after the latest round of strikes pic.twitter.com/lX4LrmUT8q — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 9, 2023

Τόσο η ισραηλινή αμυντική δύναμη όσο και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσαν την επιχείρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



גם בשעה זו, חיל-האוויר ממשיך לתקוף עשרות מטרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה.

לא נעצור עד שלא יושג שקט לכל תושבי מדינת ישראל. pic.twitter.com/NKcEHZUfb0 — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ διέταξε την πλήρη πολιορκία της Γάζας με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα υπάρξει αποκλεισμός σε «ηλεκτρισμό, τρόφιμα, καύσιμα».

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να σταματήσει αμέσως και η υδροδότηση της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

«Αυτό που γινόταν στο παρελθόν, δεν θα γίνεται πια στο μέλλον», έγραψε ο Ίσραελ Κατς σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας τη διακοπή της υδροδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ ελέγχει τον εναέριο χώρο πάνω από τη Γάζα και την ακτογραμμή της και περιορίζει την είσοδο και την έξοδο μέσω των συνόρων του, ακόμα και των τροφίμων.

Στο μεταξύ σειρήνες ηχούν σε όλη την Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και άλλες περιοχές του Ισραήλ, καθώς εκτοξεύονται ρουκέτες από τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον τρεις εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ιερουσαλήμ αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι ρουκέτες έχουν αναχαιτιστεί από την ισραηλινή άμυνα.

Δείτε live εικόνα:

Σε άλλη επίθεση, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 120 ρουκέτες προς τις πόλεις Ασντόντ και Ασκελόν του νότιου Ισραήλ ως απάντηση στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές,

🚨 JUST IN: Footage of IDF aircraft attacking targets in the Gaza Strip.



Source: Channel 11 Israel#IsraelHamasWar #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/d0F7UCwdx1

— Deepak Jangid (@itsDeepakJangid) October 9, 2023

Σε νεότερη ενημέρωση επί του πεδίου των μαχών, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγονται μάχες μεταξύ των στρατευμάτων των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ και της Χαμάς στο εσωτερικό του Ισραήλ, και ο Ισραηλινός Στρατός ανέλαβε ξανά τον έλεγχο όλων των κοινοτήτων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το CNN.

>

‼️‼️🚀🚀Τώρα : Ρίψεις ρουκετών κοντά στο αεροδρόμιο Ben Gurion. δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές #Israel_under_attack https://t.co/lf0715awcG pic.twitter.com/HdJnpjkfHV — 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐚𝐥𝐢𝐩𝐭𝐢𝐤𝐚 ™_ (@prokaliptika1) October 9, 2023

Η ανακοίνωση έρχεται 48 ώρες αφότου η Χαμάς εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική επίθεση με χιλιάδες ρουκέτες ενώ μαχητές της την ίδια ώρα πέρασαν τα σύνορα και εισέβαλαν σε εδάφη του Ισραήλ για πρώτη φορά από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας του 1948.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων δήλωσε σήμερα το πρωί ότι το Ισραήλ «ελέγχει» όλες τις κοινότητες και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μάχες στο εσωτερικό του Ισραήλ, αλλά ότι είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη μαχητές της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Ο ίδιος είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκκένωση όλων των κοινοτήτων κοντά στον φράχτη των συνόρων.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση συναγερμού στα βόρεια καθώς χθες σημειώθηκαν κάποια τοπικά επεισόδια αν και δεν υπάρχουν αναφορές για μάχες.

Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, αναφέρεται ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε διαδικασία έντονων αεροπορικών επιδρομών, κάθε τέσσερις ώρες, στη Λωρίδα της Γάζας με εκατοντάδες στόχους να δέχονται επίθεση σε μέρη ωστόσο όπου υπάρχουν μόνο τρομοκράτες.

Υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί τρομοκράτες, είπε ο Χάγκαρι ενώ δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Λωρίδα της Γάζας και κανείς δεν μπαίνει ούτε φεύγει. Το Ισραήλ έχει καλέσει μέχρι στιγμής 300.000 έφεδρους, είπε, ενώ απαντώντας σε αναφορές για ελλείψεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό, ο εκπρόσωπος επέμεινε ότι υπάρχει επαρκής εξοπλισμός και τρόφιμα.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ υπολογίζεται σε 700, με επιβεβαιωμένους 73 νεκρούς στρατιώτες, είπε ο εκπρόσωπος. Αναφερόμενος στο θέμα των ομήρων, ανα και αρνήθηκε να δώσει τον αριθμό των ομήρων, είπε ότι οι αρχές άρχισαν να ενημερώνουν τις οικογένειες και θα κάνουν δηλώσεις μόνο εφόσον υπάρξει επικοινωνία με τις οικογένειες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά χτυπήματα έχει αυξηθεί σε 493 άτομα ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 2.751.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι 123.538 άνθρωποι στη Γάζα έχουν εκτοπιστεί. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) πρόσθεσε ότι 73.000 άνθρωποι στεγάζονται σε σχολεία.

Ο Adnan Abu Hasna - εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) - αναμένει ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν.

«Υπάρχει ρεύμα σε αυτά τα σχολεία, τους παρέχουμε γεύμα, καθαρό νερό, ψυχολογική υποστήριξη και ιατρική περίθαλψη», λέει.

Στη Γάζα ζουν 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Πριν από την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών αντίποινων το Σάββατο, το Ισραήλ προειδοποίησε τους ανθρώπους που ζουν σε ορισμένες περιοχές να φύγουν.

«Λέω στον λαό της Γάζας: φύγετε από εκεί τώρα, γιατί πρόκειται να δράσουμε παντού με όλη μας τη δύναμη», είχε δηλώσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το Σάββατο.

Ένοπλοι μαχητές από τη Γάζα εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου, καταστρέφοντας σημεία στον φράχτη των συνόρων, σκοτώνοντας άγνωστο αριθμό Ισραηλινών στρατιωτών και παίρνοντας ομήρους.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες στους συνοριακούς σταθμούς αιφνιδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ρουκετών, κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων και όπλων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.