Αργεντινή: Σχεδιάζεται η μεταφορά την πρεσβεία της χώρας στην Ιερουσαλήμ

Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος έφθασε σήμερα στο Ισραήλ, δήλωσε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στο Τελ Αβίβ ότι το "σχέδιο" του είναι η μεταφορά στην Ιερουσαλήμ της πρεσβείας της χώρας του, η οποία σήμερα βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ.

"Το σχέδιό μου είναι να μεταφέρω την πρεσβεία στη Δυτική Ιερουσαλήμ", δήλωσε ο Χαβιέρ Μιλέι, όταν τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την ανακοίνωση αυτή αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής "τηρεί τις υποσχέσεις του" στο θέμα αυτό.

Ο Μιλέι, ο οποίος πραγματοποιεί στο Ισραήλ την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο, είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή του που αφορά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας του στην Ιερουσαλήμ.

Η Αργεντινή θα είναι επομένως μια από τις ελάχιστες χώρες που θα έχουν μια τέτοια διπλωματική αντιπροσωπεία στο Ισραήλ, σε αυτή την πόλη, βασικό ζήτημα της ισραηλινοπαλαιστινιακης σύγκρουσης.

Μόνο η Παπούα - Νέα Γουινέα, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες -- από το 2018, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ -- έχουν πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.

Ο Μιλέι είχε δηλώσει επανειλημμένα πριν καν εκλεγεί ότι σύμμαχοί του θα είναι "οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο ελεύθερος κόσμος".

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Μιλέι είχε αποκαλέσει τη χώρα αυτή φυσικό "μεγάλο σύμμαχο" του Μπουένος Άιρες, όπως και η Ουάσινγκτον.

Το σχέδιο διαμοιρασμού της Παλαιστίνης που ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ το 1947 προέβλεπε ένα ειδικό καθεστώς, διεθνές για την Ιερουσαλήμ λόγω της σημασίας της για τους εβραίους, τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους.

Ωστόσο στο τέλος του πρώτου ισραηλινοαραβικού πολέμου, η πόλη βρίσκεται κομμένη στα δύο, υπό ισραηλινό έλεγχο για τη δυτική πλευρά της, και ιορδανικό για την ανατολική πλευρά της.

Το Ισραήλ κατέκτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την προσάρτησε το 1967 προτού ανακηρύξει το 1980 την "ενοποιημένη" πόλη ως "αιώνια" και "αδιαίρετη" πρωτεύουσά του. Μια απόφαση που δεν αποδέχονται τα Ηνωμένα Έθνη, για τα οποία η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο 53χρονος Μιλέι , ο οποίος μεγάλωσε ως Καθολικός, εξήγησε κατά το παρελθόν ότι έκανε πνευματική πορεία τα τελευταία χρόνια και έφθασε κοντά στον Ιουδαϊσμό -- μελετώντας την Τορά ως αυτοδίδακτος -- χωρίς ωστόσο να ασπαστεί τη θρησκεία αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

