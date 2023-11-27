Ουκρανία: 400 κοινότητες χωρίς ρεύμα λόγω κακοκαιρίας

Κάπου 400 κοινότητες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία χθες Κυριακή εξαιτίας των «εξαιρετικά δύσκολων» μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης απειλείται από νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών.

Το Κίεβο φοβάται νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον υποδομών τον χειμώνα, όπως το 2022, όταν οι επιθέσεις των δυνάμεων της Μόσχας βύθισαν εκατομμύρια ανθρώπους στο κρύο και στο σκοτάδι.

«Σε μεγάλο μέρος της επικράτειας της χώρας μας έχουμε εξαιρετικά δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες», συνόψισε ο κ. Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

Κατά τον αρχηγό του κράτους, 400 κοινότητες σε δέκα περιφέρειες, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, δεν έχουν ηλεκτροδότηση.

«Οι μηχανικοί μας θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατό», υποσχέθηκε, καθώς οι θερμοκρασίες στη χώρα έχουν πλέον πέσει πολύ και σημειώνονται χιονοθύελλες κατά τόπους.

Από την Πέμπτη, η ουκρανική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού Ukrenergo έκανε λόγο για «δύσκολη» κατάσταση στο δίκτυο, εξαιτίας της αύξησης της κατανάλωσης λόγω της πτώσης των θερμοκρασιών.

Χρειάστηκε την Τετάρτη να ζητήσει «κατεπείγουσα» βοήθεια εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια από τρεις γειτονικές χώρες μέλη της ΕΕ (Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία).

Προχθές Σάββατο η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος αυτής που οι αρχές περιέγραψαν ως τη μεγαλύτερη επίθεση με ρωσικά drones από το ξέσπασμα του πολέμου. Τα πλήγματα έκοψαν προσωρινά το ρεύμα σε δεκάδες ακίνητα.

Η συγκεκριμένη επιδρομή ενδέχεται να αποτελούσε πρελούδιο νέας ρωσικής εκστρατείας μαζικών βομβαρδισμών.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προέβλεψε πως η Ρωσία θα προσπαθήσει φέτος να «καταστρέψει» το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού της χώρας του. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, το Κίεβο ζητεί περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τους δυτικούς συμμάχους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

