Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Κυριακή στην Καζαμπλάνκα, την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, καλώντας να κηρυχθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις του βασιλείου με το Ισραήλ, που αποκαταστάθηκαν το 2020.

Από την Παρασκευή εφαρμόζεται ανακωχή τεσσάρων ημερών στον παλαιστινιακό θύλακο, επτά εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, και τον στρατό του Ισραήλ, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

«Δεν χρειαζόμαστε ανακωχή, αλλά οριστική κατάπαυση του πυρός», για να δοθεί μια ευκαιρία «στην ειρήνη», «για την ίδρυση κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η σοσιαλίστρια βουλεύτρια Ναμπίλα Μουνίμπ, προσθέτοντας πως θέλει να δει επίσης «την επιστροφή όλων όσοι εξορίστηκαν στην παλαιστινιακή διασπορά» και την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων.

Ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και φορώντας παλαιστινιακά μαντίλια, οι διαδηλωτές απαιτούσαν να διακοπούν οι σχέσεις ανάμεσα στο Μαρόκο και το Ισραήλ, τρία χρόνια μετά την εξομάλυνσή τους στο πλαίσιο διαδικασίας προσέγγισης του εβραϊκού κράτους με αραβικές χώρες που υποστηρίχθηκε από την Ουάσιγκτον, διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

«Καταδικάζουμε τη σιωπή των απερίσκεπτων αραβικών καθεστώτων που έχουν συμμαχήσει με τη σιωνιστική οντότητα (σ.σ. το Ισραήλ)», είπε ο Χασάν Μπαχάντου, μέλος του μαροκινού Μετώπου υποστήριξης στην Παλαιστίνη και κατά της εξομάλυνσης, το οποίο κάλεσε στη συγκέντρωση. Πρόκειται για χαλαρή συμμαχία αριστερών και ισλαμιστικών παρατάξεων.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό είχαν ατονήσει τα τελευταία χρόνια στο Μαρόκο, όμως ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τούς έδωσε νέα ορμή.

Η μαροκινή καρδιολόγος Σαφάε Αμπντεραζάκ δήλωσε πως «είμαστε εδώ, οι ‘γιατροί για την Παλαιστίνη’, για να καταδικάσουμε την ισραηλινή επίθεση στους παλαιστίνιους αδελφούς μας και στους συναδέλφους μας γιατρούς, που υφίστανται βασανιστήρια και γίνονται μάρτυρες στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

