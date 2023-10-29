Λευκός Οίκος: Το Ισραήλ θα πρέπει να διακρίνει τους Παλαιστίνιους αμάχους από τους ενόπλους της Χαμάς

Οι ΗΠΑ πιστεύουν πως το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε μέτρο που μπορεί προκειμένου να διακρίνει τους Παλαιστίνιους αμάχους από τους ενόπλους της Χαμάς στη στρατιωτική επιχείρησή του στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Σε συνέντευξη στο CNN, ο Σάλιβαν κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να "συγκρατήσει" τη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων εναντίον αθώων ανθρώπων στη Δυτική Όχθη.

Επίσης, ο Σάλιβαν δεν είπε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ για τη στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, τόνισε όμως πως η Ουάσινγκτον είναι ειλικρινής με τη σύμμαχό της.

Απέναντι στην αυξανόμενη κατακραυγή για τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, ο Σάλιβαν είπε "Δεν υποστηρίζουμε τον θάνατο αθώων ανθρώπων, είτε είναι Παλαιστίνιοι, είτε είναι Ισραηλινοί ή κάτι άλλο".

Οι ισραηλινές δυνάμεις διευρύνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα ενώ μαχητικά αεροσκάφη τους έπληξαν εκατοντάδες περισσότερους στόχους της Χαμάς σήμερα σε αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκαλέσει δεύτερη φάση ενός πολέμου που μετρά τρεις εβδομάδες.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει "φως της ημέρας" ανάμεσα στους δύο συμμάχους για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, ο Σάλιβαν δήλωσε στην εκπομπή του CBS "Face the Nation" πως συζητάνε δύσκολα θέματα, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διάκριση ανάμεσα σε τρομοκράτες και αθώους αμάχους, πώς σκέπτεται το Ισραήλ τη στρατιωτική επιχείρησή του.

"Μιλάμε ειλικρινά, μιλήσαμε απευθείας, μοιραζόμαστε τις απόψεις μας και έναν καθαρό τρόπο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε", είπε ο Σάλιβαν.

"Αλλά δημόσια θα πω μόνο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστήσουν τις αρχές και τις προτάσεις τους απολύτως σαφείς, περιλαμβανομένης της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις συμβουλές μας στο Ισραήλ ιδιωτικά".

Το Ισραήλ πρέπει να προστατεύσει τους αμάχους στη Γάζα, να σταματήσει τη βία των Εβραίων εποίκων

Με τον αριθμό των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας να φθάνει τις χιλιάδες και να αυξάνεται συνεχώς, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τίθεται υπό αυξανόμενη πίεση να καταστήσει σαφές πως η πάγια υποστήριξή της στο Ισραήλ δεν μεταφράζεται σε γενική επιδοκιμασία όλων όσων κάνει ο σύμμαχός της στον φτωχό παράκτιο θύλακα.

Σε έναν γύρο στα τηλεοπτικά πλατό, ο Σάλιβαν είπε πως η Ουάσινγκτον θέτει σκληρές ερωτήσεις στο Ισραήλ, περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διάκριση ανάμεσα σε τρομοκράτες και αθώους αμάχους και για το πώς σκέπτεται το Ισραήλ τη στρατιωτική επιχείρησή του.

"Αυτό που πιστεύουμε είναι πως κάθε ώρα, κάθε μέρα αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, οι IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ),η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει κάθε δυνατό διαθέσιμο μέτρο προκειμένου να ξεχωρίσει τους τρομοκράτες της Χαμάς που είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι από τους αμάχους που δεν είναι", δήλωσε ο Σάλιβαν στο CNN.

Οι ΗΠΑ είναι σαφείς σε αυτό το ζήτημα και ο Μπάιντεν θα επαναλάβει τη θέση αυτή σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει αργότερα σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ο Σάλιβαν.

Ο Σάλιβαν είπε επίσης πως ο Νετανιάχου έχει την ευθύνη να "συγκρατήσει" τους εξτρεμιστές Εβραίους εποίκους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη. "Είναι εντελώς απαράδεκτο να έχουμε εξτρεμιστική βία εποίκων εναντίον αθώων ανθρώπων στη Δυτική Όχθη", είπε.

Η στυγνή, αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.400 άνθρωποι προκάλεσε καταιγισμό αεροπορικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ και μια εναρκτήρια χερσαία επιχείρηση. Οι μαχητές της Χαμάς πήραν επίσης πάνω από 200 ομήρους από το Ισραήλ, οι οποίοι φέρεται να βρίσκονται στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει πληθυσμό 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων, λέει πως 8.005 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία του Ισραήλ για την εξάλειψη των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών.

Οι μαχητές της Χαμάς που ελέγχουν τη Γάζα αναμειγνύονται με τον παλαιστινιακό πληθυσμό και τοποθετούνται σε πολιτικές υποδομές καθιστώντας μια επιχείρηση εναντίον τους εξαιρετικά δύσκολη, είπε ο Σάλιβαν.

"Αυτό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος για το Ισραήλ, αλλά δεν μειώνει την ευθύνη του Ισραήλ βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε τρομοκράτες και αμάχους, και να προστατεύσει τις ζωές αθώων ανθρώπων, και αυτό είναι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στη Γάζα", είπε ο Σάλιβαν.

Σε συνέντευξη στο CBS, ο Σάλιβαν ερωτήθηκε αν υπάρχει "φως της ημέρας" ανάμεσα στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Νετανιάχου.

"Μιλάμε ειλικρινά, μιλήσαμε απευθείας, μοιραζόμαστε τις απόψεις μας και έναν καθαρό τρόπο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε", απάντησε ο Σάλιβαν στην εκπομπή "Face the Nation".

"Αλλά μιλώντας εδώ δημόσια, θα πω μόνο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστήσουν τις αρχές και τις προτάσεις τους απολύτως σαφείς, περιλαμβανομένης της ιερότητας της αθώας ανθρώπινης ζωής. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις συμβουλές μας στο Ισραήλ ιδιωτικά".

