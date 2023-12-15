«Δεν έχω αλλάξει αριθμό τηλεφώνου», απαντά ο Μακρόν στον Πούτιν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι "δεν έχει αλλάξει αριθμό τηλεφώνου" και ότι είναι πάντα διαθέσιμος για επικοινωνία, εάν ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει να κάνει "σοβαρές προτάσεις" για την ειρήνη στην Ουκρανία.

"Εάν ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί διάλογο και έχει σοβαρές προτάσεις για να υπάρξει πρόοδος, έξοδος από τη σύγκρουση και για την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης, η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και επομένως τα συμφέροντα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, θα του μιλήσω στο τηλέφωνο", δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου μετά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Γαλλία θα είναι πάντα στην περίπτωση αυτή "μια δύναμη που θα βοηθήσει και που θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να έχει ένα αποτέλεσμα", συνέχισε ο Μακρόν υπενθυμίζοντας τις προσωπικές του προσπάθειες να εμποδίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, να τη σταματήσει κατά τους πρώτους μήνες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι είναι πάντα πρόθυμος για διάλογο με τον Γάλλο ομόλογό του αλλά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έβλεπε κάποιο νόημα σε αυτό και συνεπώς σταμάτησε κάθε επαφή.

"Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Γαλλία. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, ο Γάλλος πρόεδρος έκοψε τις σχέσεις του με εμάς", δήλωσε ο Πούτιν στη μεγάλη ετήσια συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Μόσχα.

"Εάν ενδιαφέρεται (για διάλογο σ.σ.), είμαστε έτοιμοι", πρόσθεσε. "Εάν ο Γάλλος πρόεδρος δεν θέλει επικοινωνία μαζί μας, δεν το κρίνω", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

