Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στα περίχωρα

Νέος συναγερμός για πυραυλική επίθεση σήμανε στην πόλη του Τελ Αβίβ και στα περίχωρα, στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

Νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση με ρουκέτες στις νότιες και στις βόρειες περιοχές.

Ήχησαν σειρήνες στο Ασντόντ στο νότο, και σε Γαλιλαία και στα υψίπεδα του Γκολάν στον βορρά.



Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα στο Ασντόντ και σε κοντινές κοινότητες. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

🚨 Missile sirens ring in occupied Asdod following a barrage of rockets fired by the resistance in #Gaza. pic.twitter.com/xoCmFx8JL1 — Bent Bladi (@Jihane09876) November 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βορρά.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, με τις σειρήνες να σημαίνουν συναγερμό στη Γαλιλαία και στο Γκολάν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς τις θέσεις που εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.