Βέλγιο: Αυξάνονται οι περιπολίες της αστυνομίας για μεγαλύτερη προστασία των εβραϊκών ιδρυμάτων

Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε Βρυξέλλες και Αμβέρσα για μεγαλύτερη προστασία των εβραϊκών θεσμών και ιδρυμάτων.

Η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Ανελίς Βελρίντεν, κάλεσε την ομοσπονδιακή αστυνομία να αναπτύξει επιπλέον περιπολίες στην Αμβέρσα και τις Βρυξέλλες για την καλύτερη προστασία των εβραϊκών θεσμών και ιδρυμάτων, σύμφωνα με το δίκτυο rtl.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξημένη επαγρύπνηση σε αυτές τις τοποθεσίες λόγω του κινδύνου αυξημένης έντασης στο Βέλγιο μετά τις εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

