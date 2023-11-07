Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέο διάγγελμά του ανέφερε ότι «ο Ισραηλινός Στρατός έχει φτάσει πιο βαθιά στη Γάζα από όσο φανταζόταν ποτέ η Χαμάς» και προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι θα έκανε το «μεγαλύτερο λάθος της ζωής της» εάν ανοίξει ένα νέο μέτωπο πολέμου με το Ισραήλ.



Μιλώντας από το στρατιωτικό αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι απευθύνεται στο έθνος για να ενημερώσει τους Ισραηλινούς για τον πόλεμο.



«Στο νότο, ο πόλεμος προχωρά με δύναμη που δεν έχει δει ποτέ η Χαμάς», είπε. «Η πόλη της Γάζας είναι περικυκλωμένη. Επιχειρούμε μέσα σε αυτή, εντείνουμε την πίεση στη Χαμάς ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα»





Δήλωσε ότι «χιλιάδες τρομοκράτες έχουν εξοντωθεί, τόσο πάνω από το έδαφος όσο και σε σήραγγες, συμπεριλαμβανομένων πολλών από αυτούς που σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τη σφαγή 1.400 ανθρώπων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».



Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης ότι η χερσαία επιχείρηση έχει καταστρέψει «αμέτρητα» κέντρα διοίκησης, θέσεις και σήραγγες της Χαμάς.



«Η Χαμάς ανακαλύπτει ότι φτάνουμε σε μέρη που πίστευαν ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού «παίρνουν μαθήματα» εντός της Λωρίδας τα οποία μεταφέρουν σε στρατεύματα που εκπαιδεύονται εντός του Ισραήλ πριν από την είσοδό τους στη Γάζα. Επαίνεσε επίσης την πίστη και την αποφασιστικότητα των ισραηλινών στρατευμάτων για την υπεράσπιση της χώρας.



Στο βορρά, είπε ο Νετανιάχου, οι IDF αμύνονται και επιτίθενται ταυτόχρονα. «Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο να βλάψουν τις κοινότητές μας και τους πολίτες μας».



«Θα απαντήσουμε με βαριά πυρά σε οποιαδήποτε από τις επιθέσεις τους εναντίον μας», υπόσχεται.



«Εάν η Χεζμπολάχ μπει στον πόλεμο, θα κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της» προειδοποίησε.



Σχετικά με τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού και ζήτησε (ο οργανισμός) να εργαστεί για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωσή τους, «όπως απαιτεί το διεθνές δίκαιο». Απαίτησε επίσης από τον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί όλους τους ομήρους και να επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση της υγείας τους, όπως απαιτεί και πάλι το διεθνές δίκαιο.



«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των απαχθέντων μας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα «στους εχθρούς μας και στους φίλους μας». Πρόσθεσε ότι η χερσαία επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας μέρος της προσπάθειας για την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.



Όσον αφορά το διπλωματικό μέτωπο, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ εργάζεται για να δώσει διπλωματικό περιθώριο ελιγμών στον Ισραηλινό Στρατό. «Έχω πει στους ξένους ηγέτες ότι εάν το Ισραήλ δεν κερδίσει, οι χώρες τους είναι οι επόμενες. Αλλά το Ισραήλ θα κερδίσει» υποσχέθηκε



Σημείωσε ότι μιλά τακτικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και εκτιμά την υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο και τον αμερικανικό λαό.



Ορκίστηκε ότι το Ισραήλ «θα καταστρέψει τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς». «Η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ» διεμήνυσε.



Ο Νετανιάχου κάλεσε ξανά τον πληθυσμό της Γάζας να μετακινηθεί νότια — «το κάνετε ήδη, ολοκληρώστε το, γιατί δεν θα σταματήσουμε», προειδοποίησε.

Και ξεκαθάρισε ξανά, ότι παρά τις πιέσεις, δεν θα επιτραπούν καύσιμα στη Γάζα, «και καμία κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων μας».



Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα ανοίξει τις τσέπες της για να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες νότιες κοινότητες του Ισραήλ, ανεξαρτήτως του κόστους. «Θα πολεμήσουμε μαζί και με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε μαζί», κατέληξε στο μήνυμά του ο Νετανιάχου.



