Ισχυροί άνεμοι που έπνεαν το απόγευμα της Τρίτης στην Ουάσιγκτον, έριξαν το εθνικό χριστουγεννιάτικο δέντρο των ΗΠΑ που είχε στηθεί μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Το δέντρο, μια νορβηγική ερυθρελάτη μήκους 12 μέτρων από τον Εθνικό Δρυμό Monongahela της Δυτικής Βιρτζίνια, είχε τοποθετηθεί πριν από δύο εβδομάδες στο προεδρικό πάρκο.

Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου, όπως μετέδωσε το Associated Press, έπεσε γύρω στις 13:00 την Τρίτη (τοπική ώρα) εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμων που έφτασαν τα 46 μίλια την ώρα.

UPDATE: The White House Christmas tree has been lifted by crane! It was toppled by wind earlier tonight @nbcwashington pic.twitter.com/XtSSty8gfV — Aimee Cho (@AimeeCho4) November 28, 2023

Η εκπρόσωπος του NPS Jasmine Shanti σε δήλωσή της είπε ότι μετά την «αντικατάσταση ενός σπασμένου καλωδίου», το δέντρο στήθηκε ξανά το απόγευμα της Τρίτης.

Το άναμμα του δέντρου είναι μια ετήσια παράδοση των διακοπών του Λευκού Οίκου με αντίστροφη μέτρηση και μουσικές παραστάσεις.

Το φετινό δέντρο είναι ένα καινούργιο, αντικαθιστώντας ένα παλαιότερο δέντρο που, σύμφωνα με το NPS, ανέπτυξε μια μυκητιακή ασθένεια γνωστή ως "βελονοειδής χύτευση" που έκανε τις βελόνες του να γίνουν καφέ και να πέσουν.

Το δέντρο ήταν προγραμματισμένο να ανάψει την Πέμπτη, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο εάν το περιστατικό της Τρίτης θα το καθυστερήσει. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ φωταγωγήθηκε με επιτυχία την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.