Λευκός Οίκος: Η Wagner ετοιμάζεται να παραδώσει αντιαεροπορικό σύστημα στη Χεζμπολάχ

Η παραστρατιωτική οργάνωση Βάγκνερ, έπειτα από αίτημα των ρωσικών αρχών, "ετοιμάζεται να παραδώσει ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ή στην Χεζμπολάχ ή στο Ιράν", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
Το Ιράν από την πλευρά του "θα μπορούσε να προετοιμαστεί για ένα περαιτέρω βήμα" στη στρατιωτική του βοήθεια στη Ρωσία, δήλωσε επίσης ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, κάνοντας λόγο για πιθανή παράδοση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πλήξει την Ουκρανία.
Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακολουθούν την κατάσταση μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όποτε είναι απαραίτητο.
