Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της κυπριακής πρωτοβουλίας για ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο, το Κυπριακό και τα πρόσφατα επεισόδια στην Πύλα, καθώς και η διμερής συνεργασία σε θέματα άμυνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο.

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας έγινε δεκτός το πρωί από τον ομόλογό του Γκραντ Σαπς στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στο Γουάιτχολ.

Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που συζήτησαν οι δύο υπουργοί, ο κ. Γιωργάλλας στάθηκε αρχικά με δηλώσεις του στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπως διαμορφώνεται μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ο υπουργός, τη συζήτηση απασχόλησε και η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσω του οποίου θα μπορεί να διοχετεύεται βοήθεια προς την περιοχή της Γάζας.

«Από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας και του Υπουργού Άμυνας της χώρας διαπίστωσα την κατανόηση και την πρόθεσή τους να εξετάσουν την δική τους συμβολή και συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε ο Κύπριος υπουργός.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη συνάντηση ήταν η κατάσταση στην Κύπρο και στο Κυπριακό μετά τα πρόσφατα επεισόδια από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην Πύλα κατά Βρετανών μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.

Το τρίτο θέμα για το οποίο έγινε ιδιαίτερη συζήτηση μεταξύ των δύο υπουργών ήταν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου

Όπως είπε ο κ. Γιωργάλλας, «αναζητήσαμε και ανασκοπήσαμε τις σημερινές δυνατότητες συνεργασίας και έχουμε ουσιαστικά δρομολογήσει σε μία καινούρια βάση τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών - μία καινούρια βάση που θα διέπεται από τη διαφάνεια, τη συνεννόηση και τη συναντίληψη σε κάποια θέματα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ουσιαστικά η Μ. Βρετανία χρησιμοποιεί τις βάσεις ως ορμητήριο για κάποιες δικές της ενέργειες προς τη Μέση Ανατολή και την περιοχή των αντιπαραθέσεων και των πολεμικών συρράξεων».

Ο Υπουργός Άμυνας συμπλήρωσε ότι υπήρξε και συμφωνία με τον ομόλογό του για μέγιστη δυνατή συνεννόηση και συνεργασία στην περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει εκκένωση πολιτών από την περιοχή του Λιβάνου.

