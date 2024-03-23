Λευκός Οίκος: "Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είναι κοινός τρομοκράτης, εχθρός"

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είναι "κοινός τρομοκράτης εχθρός", την επομένη της επίθεσης κατά την οποία σκοτώθηκαν 133 άνθρωποι σε προάστιο της Μόσχας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

"Το Ισλαμικό Κράτος είναι κοινός τρομοκράτης εχθρός που πρέπει να ηττηθεί παντού", δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Η αμερικανική προεδρία "καταδικάζει απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα" που έπληξε αθώους πολίτες", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

