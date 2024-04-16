Λευκός Οίκος: H Τεχεράνη δεν προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για την επίθεση ή τους στόχους της

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν "μια μεγάλη και ντροπιαστική αποτυχία", ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

"Είδα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ιρανοί είχαν σχεδιάσει να αποτύχουν, ότι αυτή η μεγάλη και ντροπιαστική αποτυχία ήταν σκόπιμη", δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

"Είδα επίσης το Ιράν να λέει ότι σήμανε συναγερμό για να βοηθήσει το Ισραήλ να προετοιμάσει την άμυνά του και να περιορίσει κάθε πιθανή ζημιά", πρόσθεσε. "Όλα αυτά είναι κατηγορηματικά ψευδή", δήλωσε.

"Η επίθεση αυτή απέτυχε γιατί το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένας συνασπισμός άλλων εταίρων που είναι προσηλωμένοι στην ασφάλεια του Ισραήλ την έκαναν να αποτύχει", δήλωσε.

"Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι: δεδομένου του μεγέθους της επίθεσης αυτής, η πρόθεση του Ιράν ήταν σαφώς να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και θύματα", πρόσθεσε.

Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση στο προξενείο του στη Δαμασκό, η οποία αποδίδεται στο Ισραήλ, την 1η Απριλίου.

Σχεδόν όλοι αυτοί οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμαχικών χωρών.



- H Τεχεράνη δεν προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για την επίθεση ή τους στόχους της -

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι το Ιράν δεν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε για να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ ή κατά πιθανών στόχων του.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι αντάλλαξαν μηνύματα με το Ιράν, αλλά ότι δεν υπήρξαν ποτέ μηνύματα που να αφορούν το χρονοδιάγραμμα ή τους στόχους του Ιράν για την επίθεση του το Σαββατοκύριακο. Ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν θα υπεισέλθει στο θέμα των μηνυμάτων. Είπε ότι οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα σχέδιά του είναι "κατηγορηματικά ψευδείς" και "ανοησίες".

"Το Ιράν ουδέποτε μας έδωσε μήνυμα που να μας αναφέρει τον χρόνο ή τους στόχους", δήλωσε ο Κίρμπι. "Όλο αυτό το αφήγημα εκεί έξω ότι το Ιράν μας έστειλε μήνυμα για το τι επρόκειτο να κάνει είναι γελοίο".

Τούρκοι, Ιορδανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι το Ιράν ειδοποίησε αρκετές ημέρες πριν από την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Τεχεράνη δεν ειδοποίησε την Ουάσινγκτον και ότι στόχευε να προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Ιρανικές πηγές είπαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα, η Τεχεράνη ειδοποίησε την Ουάσινγκτον ότι θα απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στη πρεσβεία της στη Συρία με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί μεγάλη κλιμάκωση και ότι δεν θα δράσει βιαστικά.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε αργά την περασμένη Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μια επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αλλά μια επίθεση που δεν θα ήταν αρκετά μεγάλη για να σύρει την Ουάσινγκτον σε πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

