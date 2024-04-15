Ισραήλ: Τα θύματα της επίθεσης στη Δαμασκό ήταν «τρομοκράτες»

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε σήμερα ότι τα θύματα της επίθεσης της 1ης Απριλίου στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό ήταν «τρομοκράτες» που δρούσαν κατά του Ισραήλ.

«Αυτοί που σκοτώθηκαν στη Δαμασκό ήταν μέλη της Δύναμης Κοντς. Πρόκειται για πρόσωπα που εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου. «Μεταξύ αυτών των τρομοκρατών ήταν μέλη της Χεζμπολάχ και ιρανοί συνεργάτες. Δεν υπήρχε ούτε ένας διπλωμάτης, εξ όσων γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ούτε για έναν άμαχο που να σκοτώθηκε σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο πρώτο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του ισραηλινού στρατού σχετικά με το πλήγμα στη Δαμασκό.

Κατά την επίθεση της 1ης Απριλίου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επτά μελών των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη και η Δαμασκός κατηγόρησαν ευθέως το Ισραήλ, το οποίο όμως ουδέποτε ανέλαβε την ευθύνη.

Το Ιράν είχε διαμηνύσει πως θα απαντούσε και τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή – σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το πλήγμα στη Δαμασκό – εξαπέλυσε μπαράζ πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ, σε μια πρωτοφανή αντίδραση.

«Σχεδόν το 99%» των βλημάτων αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το Ισραήλ – χάρη επίσης στη βοήθεια των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιορδανίας. Μόνο η αεροπορική βάση της Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, υπέστη ζημιές περιορισμένης έκτασης. Κατά την επίσκεψή του εκεί, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χέρτσι Χαλέβι διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

