Ο Νετανιάχου καλεί τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει ενωμένη απέναντι στην επιθετικότητα του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε απόψε τη διεθνή κοινότητα να «παραμείνει ενωμένη» απέναντι στην επιθετικότητα του Ιράν «που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη», στον απόηχο του πρωτοφανούς μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον της χώρας του.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει ενωμένη για να αντισταθεί σε αυτήν την ιρανική επιθετικότητα, που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη», έγραψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ότι, τόσο ευθέως όσο και διά εντολοδόχων, διεξάγει μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία που «απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ευχαρίστησε επίσης για την υποστήριξή τους «τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες» που συνέβαλαν στην αναχαίτιση πυραύλων και drones από το Ιράν.

Η ανταπόδοση της επίθεσης του Ιράν πρέπει να είναι έξυπνη, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σε υπουργούς του κόμματός του, του Λικούντ (δεξιά), ότι η ανταπόδοση της επίθεσης που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον της χώρας του πρέπει να είναι έξυπνη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Κατά τις πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου, που επικαλέστηκε πηγή του στην κυβέρνηση Νετανιάχου, δόθηκε στις ΗΠΑ η υπόσχεση πως θα υπάρξει προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον για την ανταπόδοση, ώστε να έχουν χρόνο οι αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις να προετοιμαστούν για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.