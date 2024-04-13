Λευκός Οίκος: Ακλόνητη η δέσμευση για την ασφάλεια του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναδιατύπωσαν προς το Ισραήλ την «ακλόνητη δέσμευσή τους» μετά την κατάληψη από το Ιράν φορτηγού πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, συνδέεται με το Ισραήλ, σε ένα πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Σήμερα το πρωί συνομίλησα με τον ισραηλινό ομόλογό μου (...) για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», έγραψε στο Χ ο Τζέικ Σάλιβαν. Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού, επανέλαβα την ακλόνητη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια του Ισραήλ».

